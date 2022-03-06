Milletvekili Ayşe Keşir, doğaseverleri Sinekli Yaylasına davet etti

– Düzce'de mart ayında etkili olan kar yağışıyla birlikte Sinekli Yaylasında kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, tüm doğaseverleri Sinekli Yaylasına davet etti.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde bulunan Sinekli Yaylasında kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşınca doğa ve fotoğraf tutkunları bölgeye akın etmeye başladı. AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, doğaseverleri Sinekli Yaylasına davet etti. Keşir, "Doğanın huzur veren sessizliği, kar örtüsünün ayak basılmamış hali, fotoğrafçılığınızı konuşturacağınız manzarası, kamp yapma şansı. Keyifli bir hafta sonu için daha ne olsun. Tüm bunlar için Sinekli Yaylası. Yoksa siz görmediniz mi?" ifadelerini kullandı.

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