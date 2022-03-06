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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

300 kişinin çalıştığı şantiyenin tek kadın mühendisi

İHA

300 kişinin çalıştığı şantiyenin tek kadın mühendisi

– Düzce'de 500 konutun inşa edildiği sitenin tek kadın mühendisi olarak görev yapan Yasemin Çelebi, aynı zamanda 300 kişilik ekibin de sorumlusu. Akademik eğitimini sahaya başarıyla yansıtan Çelebi, görevini özveriyle yürütüyor.
Düzce Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Yasemin Çelebi (29), yüksek lisans eğitimini de tamamladıktan sonra inşaat mühendisi olarak çalışmaya başladı. Düzce'nin Konuralp bölgesinde inşa edilen 500 konutluk sitenin şantiyesinde görev yapan Çelebi, mesleğini özveriyle sürdürüyor. 300 kişinin çalıştığı şantiyenin tek kadın çalışanı olan Çelebi, akademik eğitimini sahaya da başarıyla aktarıyor.
Henüz lise yıllarındayken meslek seçiminde kararsız kaldığını anlatan Yasemin Çelebi, "Üniversite sınavına girdikten sonra tercih yaparken geleceğin mesleklerini araştırmıştım. İsteyerek inşaat mühendisliği bölümünü tercih ettim ve eğitimimin ardından inşaat mühendisi oldum. İlk şantiyeye girdiğimde 'Farklı karşılarlar mı?', 'Sıkıntılı geçer mi?' diye bir şey düşünmedim. Aksine 'Ben nasıl bakarsam, onlar da o şekilde bakar' diye düşündüm. Bu zamana kadar da bir sıkıntı yaşamadım. Mesleklerde cinsiyet ayrımı yapılmamalı. Bu meslek bir erkeğe nasıl zor ise aynı şekilde bana da zor" ifadelerini kullandı.

"Beni ilk görenler şaşırıyor"
Erkeklerin şantiyede kendisini görünce şaşırdıklarını dile getiren Çelebi, "Beni inşaatlarda gören ustalar ilk başta şaşırıyor. Şantiyede bir kadın olduğunu bildikleri için konuşmalarına, hareketlerine daha çok dikkat ettiklerini gördüm. Açıkçası kadın inşaat mühendisi olduğum için zorlanmıyorum. Erkek arkadaşlar gibi bizler de yoruluyoruz. Sürekli şantiye içerisinde oluyoruz. Bunun dışında bir zorluk yaşamadık. Sürekli erkeklerin olduğu bir ortamda bazı şeyler duyuyorsunuz ama onlar olacak şeyler. Ama alışıyorsunuz bir yerden sonra" dedi.

"İnşaatların kapısı kadınlara her zaman açık"
Kadınların her alana olduğu gibi inşaat sahasına da girebileceğini dile getiren mühendis Yasemin Çelebi, "Kadınlar her istediklerini başarabilir. Bunun için önlerinde hiçbir engel yok. Sadece tek yapmaları gereken istemeleri ve adım atmaları. Cinsiyetçiliği, saygısızlığı, hiçbir şeyi düşünmelerine gerek yok. Ne istiyorlarsa onu başarabilirler ve yapabilirler. Bunların hepsi kadınların elinde. İnşaatların kapısı kadınlara her zaman açık. Kesinlikle tercih edilebilir bir meslektir" diye konuştu.
Kadına yönelik sözlü ve fiziksel şiddetin son bulması temennisinde bulunan Çelebi, "Son zamanlarda şiddet olaylarını çok sık görüyoruz. Bu durumların yaşanmadığı, tüm kadınların mutlu olduğu nice 8 Martlara" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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