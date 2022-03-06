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Batı Karadeniz'in tek kadın ekspertizi Mübin Keleş: "Herhalde bir plazada çalışıyor olsaydım bu kadar avantajlı bir hayata sahip olmazdım"

İHA

Batı Karadeniz'in tek kadın ekspertizi Mübin Keleş: "Herhalde bir plazada çalışıyor olsaydım bu kadar avantajlı bir hayata sahip olmazdım"

– Düzce'de oto ekspertiz dükkanında usta olarak çalışan Mübin Keleş, araçların kontrollerini titizlikle yaparak görenleri kendine hayran bırakıyor.

Düzce'de yaşayan Mübin Keleş, yıllarca farklı sektörlerde çalıştıktan sonra sanayide çalışma kararı aldı. 3 yıl önce sanayi sitesine oto ekspertiz dükkanı açan Keleş, bu alanda kendisini geliştirdikten sonra usta oldu. Batı Karadeniz'in tek kadın oto ekspertiz ustası olan Keleş, erkek egemen mesleğini başarıyla sürdürüyor. Sabah erken saatte işinin başına geçen Keleş, alıcı ve satıcıların getirdiği araçların kontrollerini yaparak raporunu hazırlıyor.

"Kadın olmak gerilimi de önlüyor"
Ailesinin de galericilik işi ile ilgilendiğini söyleyen Keleş, "Bence bu sektörde kadının olması gerekiyor. Genellikle bu sektörde erkekler yer alıyor. Fakat bildiğiniz gibi biz kadınlar biraz daha detaycı, biraz daha ayrıntılara fazla takılan varlıklarız. Bu sebeple ekspertiz gibi tamamen detay ağırlıklı bir iş içerisinde bir kadının olması çok daha önemli. Bu işin standartlarını daha yukarıya çıkartıyor. Firmamızda kadın ağırlıklı çalışmamızı istiyor. İçeride kadın olması hem tartışmayı hem gerilimi hem de iletişimi düzenli hale getiriyor" dedi.

"Erkekler çok güvensiz oluyor"
Bazı müşterilerin kendisine güvensiz yaklaştığını kaydeden Mübin Keleş, şu ifadeleri kullandı:
"Buraya ilk gelenler çok güvensiz oluyor. Hatta, 'Çok af edersiniz ama siz mi bakacaksınız? Siz anlıyor musunuz? 'Siz benim sorularıma ne kadar cevap verebilirsiniz?' gibi sorularla karşılaşıyorum. Hatta bunu erkekler kadar kadın müşterilerimiz bile yapıyor. Bunlarla çok fazla karşılaşıyorum. Ama ben kendime güveniyorum. İşletmemizin her yıl vermiş olduğu eğitimler var. Onlara katılıyorum. Sürekli kendimi geliştiriyorum. Sanayi de olmuş olmam durumunda hemen ilgili ustalarla irtibata geçiyorum. Onlar sayesinde kendimi geliştiriyorum. Evet ben bir kadınım, evet ben bir ekspertizim siz erkekler kadar bu işi yapabiliyorum ve baktığım zaman arabanın neresi boyalı, neresi hatalı bilebiliyorum. Ben de sizin kadar arabadan anlayabiliyorum"

"Kendimi çok şanslı hissediyorum"
Sanayide çalışmaktan mutlu olduğunu söyleyen Keleş, "Sanayideki büyüklerim bana her konuda destek oluyor. Bir kadının sanayi de olması biraz garip geliyor ama herkesin desteği, ilgisi ve yardımlaşmasıyla kendimi çok şanslı hissediyorum. Herhalde bir plazada çalışıyor olsaydım bu kadar avantajlı bir hayata sahip olmazdım" şeklinde konuştu.

"Kadınlar her şeyi yapabilir"
Kadınların istediği her şeyi yapabileceğini dile getiren Mübin Keleş, "İnanırsak her şeyi yapabiliriz. Kadınlar adım atmaktan korkmamalı. 'Ya bu erkek işi ben yapabilir miyim?' diye düşünmesinler. Yapın, oluyor. Hatta çok da güzel oluyor. Erkekler de bu işi iyi yapıyorlardır ama biz kadın olarak çok daha iyi yapabiliyoruz. Kendimize güvendiğimizde her işin altından kalkabiliyoruz. Siz kendinize inandıktan, bu işe baş koyduktan, hayallerinizin peşinden koştuktan sonra inanın yoldan geçen bir insan bile sizin hayatınızı kolaylaştırıyor. Yeter ki inanın, aklınıza koyduğunuzu yapın ve hedeflerinizi peşinden koşmaya devam edin" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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