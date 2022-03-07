Bağımlılıkla mücadele konferansı verildi

– Düzce’de bağımlılıkla mücadele eğitimleri tüm hızı ile devam ediyor. Eğitimler son olarak üniversite öğrencilerine verildi.

Düzce’de bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine eğitimler verilmesinin ardından üniversite öğrencilerine de bağımlılıkla mücadele eğitimleri verilmeye başlandı. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Psikolog Merve Kelleci tarafından eğitimler verilmeye başlandı. İlk olarak Raziye Begüm Sultan ve Necla Pekolcay Kız öğrenci yurtlarında verilen eğitimlerde bağımlılıkla mücadelede yapılması gereken çalışmalar aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.