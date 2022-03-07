Şifayı, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde buldu

– Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde Nutcracker Sendromu tanısı konulan 41 yaşındaki genç kadın sağlığına kavuştu.

Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne şiddetli karın ağrı, şişkinlik ve uykusuzluk şikayetleriyle başvuran 41 yaşındaki Gülten Kartal’a yapılan tetkiklerde hastanın sol böbrek toplardamarının aorta ve bağırsak atardamarı arasında sıkıştığını belirlendi. Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Peker, hastaya oldukça nadir görülen bir hastalık olan Nutcracker Sendromu tanısı koydu. Ameliyata uygun bulunan hasta, Kemal Peker ve ekibi tarafından yapılan operasyon ile sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Peker, “Hastamızın sol renal veni aort ile süperior mezenterik arter arasına sıkışarak drenaj işlemi gerçekleşmiyordu. Yani sol böbreği boşaltan ven, vücudumuzun iki ana damarı olan aort ve bağırsakları besleyen esas arter arasına sıkıştığı için böbrek veni sisteme boşaltma işlemini yetersiz yapıyordu. Buna bağlı hastamızda şiddetli karın ağrıları, uykusuzluk, sol bacağında ciddi şişmeler vardı. Şiddetli ağrıları olduğu için hasta yeterince beslenemiyordu. Dış merkezlerde sorunun çözümü konusunda Radyolojik girişimler denenerek stent konulmak istenmiş, ancak başarılı olunamamıştı. Bunun neticesinde hastayı ameliyat etmeye karar verdik. Sol renal veni sıkışmış olduğu alandan mobilize ederek yaklaşık 34 cm’den daha aşağısında tekrardan sistemle bütünlüğünü sağlayarak hastamızın tedavisini gerçekleştirmiş olduk. Tedavi sonrası süreçte hastanın şikâyetlerinde ciddi anlamda gerileme oldu. Uyku problemi tamamen düzeldi. Ağrı ve vücudundaki şişlikler kayboldu. Şuan son derece rahat bir şekilde hayatına devam ediyor” şeklinde bilgi verdi.

Sağlığına kavuşan Gülten Kartal, “Karnım şişti, dahiliye bölümüne başvurdum. Tomografimde böbreğe giden damarımın tıkanık olduğunu söylediler. Kalp ve Damar Cerrahisine yönlendirildim. Dış merkezde anjiyo yaptılar ve damarı açamadılar. Bize Kemal Hocayı önerdiler. Ameliyatım çok güzel geçti. Şimdi rahatım“ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.