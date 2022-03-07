Başkan Özlü’den Yeşilay’a ziyaret

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– Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Yeşilay Haftası dolayısıyla Yeşilay Düzce Şube Başkanı Uzm. Arabulucu Av. Ali Dilber’i ziyaret etti.

Yeşilay Haftası dolayısıyla Yeşilay Düzce Şube Başkanı Ali Dilber ve bölge koordinatörü Fatih Kırcı'yı ziyaret eden Başkan Özlü, Düzce’de bağımlılık konusunda bilinç ve farkındalık düzeyini arttırma konusunda istişarelerde bulundu. Başkan Özlü, “Düzce’yi el birliği ile güzelleştireceğiz” dedi.

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