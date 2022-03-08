English Fast ile belediye çalışanlarına dil eğitimi

Düzce belediyesi çalışanlarının ve ailelerinin İngilizceyi daha kolay öğrenmesi için Düzce English Fast Eğitim Kurumuyla anlaşma imzaladı.

Düzce Belediyesi çalışanları için yabancı dil kursu için anlaşma yaptı. Düzce Belediyesi çalışanlarını ve ailelerinin yabancı dil öğrenmesi için yapılacak çalışmaların belirlediği protokol Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile Fast English Yabancı Dil Kurusu Müdürü Fatma Aksu tarafından imzalandı.

Başkan Faruk Özlü; “Personelimizi, kendilerini her konuda iyi yetiştirmesi ve kişisel gelişimlerini artırmaları konusunda teşvik etmeyi sürdürüyoruz. Bir adım daha attık; English Fast Yabancı Dil Kursu ile kurumumuz arasında protokol imzaladık, hayırlı olsun” dedi.

Fast English Yabancı Dil Kursu Müdürü Fatma Aksu ise; “İnternet ile ülke sınırları kalktı. Artık insanlar bir ekran mesafesinde birbirlerine yakınlar. Bunun yanı sıra Düzce turizm destinasyonlarına sahip bir il. Yani her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ilimize gelmesi demek. Düzce Belediyesi çalışanlarına vereceğimiz dil eğitimi ile hem kendileri hem de yakınları yabancı dili çok daha kolay bir şekilde öğrenebilecek ve ihtiyacı olan yabancılara yardımcı olabilecekler. Böylece kendilerini de geliştirebilecekler. Bu pencerelerden bakıldığında Düzce Belediyesi ile birlikte güzel bir protokole imza attığımızı düşünüyorum. Protokolümüz hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.

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