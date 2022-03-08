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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınlar Düzce’yi gezdi

İHA

Kadınlar Düzce’yi gezdi

AK Parti Düzce il Kadın Kolları 8 Mart Dünya Kadınlar gününde Düzceli kadınları ilin turizm değerlerini birlikte tanıyalım etkinliği düzenledi. Kadınlar tarihi ve turistik yerleri gezdi.
AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Düzce’nin çeşitli mahallelerinden gelen 200 kadına ilin tarihi ve doğal alanlarını gezdirdi. İl Başkanı Gönül Asuk öncülüğünde Yığılca Sarıkaya Mağarasını ziyaret ederek programa başlayan kadınlar, Katı Atık Tesisini, Konuralp Antik Tiyatro, Efteni Gölü ve Aydınpınar Şelalesini ziyaret ettiler.
Konuralp Antik Tiyatro kazı alanı ziyaret eden gruba Konuralp pilavı ikram edildi. İkramların ardından kazı alanını ziyaret eden kadınlara tiyatro hakkında bilgiler verildi.
AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, “Düzce’de ki teşkilatlarımızla mahalle ve köy yönetimlerimizle Düzce’nin güzelliklerini geziyorlar. Yığılca Sarıkaya Mağarası ile başlayan gezi, Düzce’de yaptığımız yatırımları özellikle Katı Atık Tesisi, Konuralp kazı alanı ziyaret ediyorlar. Buradan da Gölyaka İlçemize giderek Efteni gölü ile Aydınpınar Şelalesini ziyaret edecekler. Ben başkanıma teşekkür ediyorum. Hava’da bugün çok güzel kadınlarımız için çok güzel bir etkinlik oldu. Ben tekrar Dünya Emekçi Kadın Gününü kutluyorum. İyi ki varlar. Allah hepsinden razı olsun” dedi.
Programa katılımın büyük olduğunu belirten AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk, “Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, biz de bugün kadınlarımızla beraber hem Düzce’yi gezdik gördük, hem de birlikte vakit geçirme olanağı bulduk. Ben bu vesileyle, tüm kadınlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Huzur, sevgi, sağlık içinde güzel bir dünya diliyorum, hepimiz için.
Bugün 200 tane kadınla geziyoruz. Bu gezilerimiz devam edecek. Hem belediyemizin yaptığı hizmetleri gösteriyoruz, hem de tarihi ve gezilecek yerleri geziyoruz, bir arada oluyoruz. Birlik ve beraberliğimizi perçinliyoruz” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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