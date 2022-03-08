Mahallede maç var futbol turnuvası sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahallede maç var futbol turnuvası sona erdi

İHA

Mahallede maç var futbol turnuvası sona erdi

Düzce’de düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası “ Mahallede Maç Var" etkinliği final müsabakalarıyla sona erdi.
TBMM, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' organizasyonu düzenlendi. 22 Şubat –8 Mart 2022 tarihleri arasında Nurettin Zafer Stadında düzenlenen organizasyona 12 takım katıldı. Turnuva sonunda Düzcespor birinci, Düzce Gelişimspor ikinci, Aydınpınarspor üçüncü ve Altınorduspor dördüncü oldu.
23 Nisan Futbol Turnuvası Mahallede Maç Var turnuvasında şampiyon olan Düzcespor, 1520 Mart 2022 tarihleri arasında Karabük’te yapılacak olan grup müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadınlar Düzce’yi gezdi
YEREL HABERLER Kadınlar Düzce’yi gezdi
Ormandan kestiği odunlarla yakalandı
YEREL HABERLER Ormandan kestiği odunlarla yakalandı
English Fast ile belediye çalışanlarına dil eğitimi
YEREL HABERLER English Fast ile belediye çalışanlarına dil eğitimi
Düzce'de 15 iş yerinin raf ve kasa fiyatları farklı çıktı
YEREL HABERLER Düzce'de 15 iş yerinin raf ve kasa fiyatları farklı ...
Ağır sanayiye kadın eli değdi
YEREL HABERLER Ağır sanayiye kadın eli değdi
Yasa dışı bahse aracılık eden 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Yasa dışı bahse aracılık eden 3 kişi yakalandı
Düzce Atletik - Fenerbahçe 54-78
YEREL HABERLER Düzce Atletik - Fenerbahçe 54-78
Düzce'de uyuşturucu taciri yakalandı
YEREL HABERLER Düzce'de uyuşturucu taciri yakalandı
Tıp öğrencilerinden örnek sosyal sorumluluk
YEREL HABERLER Tıp öğrencilerinden örnek sosyal sorumluluk
2 altın madalya ile dünya şampiyonu oldu
YEREL HABERLER 2 altın madalya ile dünya şampiyonu oldu
Rektör Çakar “Hayatta başarılı olmak için çok yönlülük önemli”
YEREL HABERLER Rektör Çakar “Hayatta başarılı olmak için çok ...
Başkan Özlü’den Yeşilay’a ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Özlü’den Yeşilay’a ziyaret
Özlü, sanayi sitesini gezdi
YEREL HABERLER Özlü, sanayi sitesini gezdi
Bağımlılıkla mücadelede herkes üzerine düşeni yapmalı
YEREL HABERLER Bağımlılıkla mücadelede herkes üzerine düşeni yapmalı
Kadınlara ustasından baklava yapmanın sırları
YEREL HABERLER Kadınlara ustasından baklava yapmanın sırları
Ormanların kraliçesi 'Erkek işi' diyenleri umursamadı, ormancı oldu
YEREL HABERLER Ormanların kraliçesi 'Erkek işi' diyenleri ...
Düzce Belediyesinden öğrencilere yangın söndürme teknikleri
YEREL HABERLER Düzce Belediyesinden öğrencilere yangın söndürme ...
Şampiyon basketbolcular, basketbolcularla buluştular
YEREL HABERLER Şampiyon basketbolcular, basketbolcularla buluştular
Şifayı, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde buldu
YEREL HABERLER Şifayı, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde buldu
Gençler sordu, Başkan Özlü cevapladı
YEREL HABERLER Gençler sordu, Başkan Özlü cevapladı
Oryantiringde 2 madalya
YEREL HABERLER Oryantiringde 2 madalya
Düzce'nin tek kadın kaymakamı
YEREL HABERLER Düzce'nin tek kadın kaymakamı
Bağımlılıkla mücadele konferansı verildi
YEREL HABERLER Bağımlılıkla mücadele konferansı verildi
Mescid-i Aksa konulu konferans ilgi gördü
YEREL HABERLER Mescid-i Aksa konulu konferans ilgi gördü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.