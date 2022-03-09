Harçlıklarından arttırdılar, pandeminin kadın kahramanlarını unutmadılar Gençler harçlıkları ile çiçek alıp nöbetteki kadınların gününü kutladı Üniversite öğrencisi Nurgül Uçum, “Pandemi bitince daha gür açacaklar”

Düzce Üniversitesi öğrencileri harçlıklarından arttırdıkları paralar ile pandeminin kahraman kadınlarını unutmayarak nöbetteki sağlık çalışanlarına çiçek hediye etti.

Düzce Üniverstesi’nde öğrenim gören öğrenciler, kadınlar gününde dikkat çeken bir etkinlik gerçekleştirdi. Harçlıklarından arttırdıkları paralar ile saksıda çiçek alan öğrenciler, Dümerang Öğrenci Birliği ile birleşerek Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ndeki pandeminin kahraman kadınlarına çiçek verdi. Mart çiçeği olarak bilinen ve her türlü zorlu hava şartlarına dayanabilen çiçekleri sağlık çalışanlarına ulaştıran öğrenciler, nöbet tutan sağlık personellerine de görevlerinde başarılar diledi. Tüm poliklinikleri tek tek ziyaret ederek, hemşire, sağlık personeli, doktor, acil tıp teknisyeni, diş hekimi ve kadın personellere saksıda çiçek veren öğrenciler adına açıklamalarda bulunan Düzce Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği öğrencisi Nurgül Uçum, “Bizler Düzce Üniversitesi öğrencileri olarak pandeminin kahramanları olan kadın sağlık çalışanlarımıza, hastanede doktorlara, hemşirelere Acil servisteki acil tıp teknisyenlerimize çiçek dağıttık ve kadınlar günlerini kutladık. Dağıttığımız çiçekler yapay veya kesme çiçek değil. Direkt saksıda tohum olarak veriyoruz. Pandeminin bittiği günlerde umarız bu çiçekleri daha gür göreceğiz. Kahraman kadınlarımızın kadınlar günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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