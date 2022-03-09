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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, fabrikadan çıkış yapan TIR´ın taşıdığı boruya çarpan işçi servisindeki 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 kara yolu Doğanlı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden A.A. yönetimindeki 81 AAU 694 plakalı minibüs, yağmurlu havada fabrikadan yola çıkan A.F. yönetimindeki 81 KJ 051 plakalı TIR´ın taşıdığı boruya çarptı. Borunun altına giren minibüsün tavanında çökme meydana geldi. Serviste bulunan 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-03-09 11:29:40



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