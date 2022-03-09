Düzce'de market denetimleri sürüyor

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Düzce Belediyesi zabıta ekipleri marketlerin yağ reyonlarını ve depolarını denetledi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte vatandaşların şikayetleri üzerine zincir marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Şikayetleri değerlendiren ekipler, yağ reyonlarında ve depolarda incelemelerde bulundu. Yapılan kontrollerde cezai işlem gerektirecek herhangi bir durumla karşılaşılmazken, denetimlerin sıkı şekilde sürdürüleceği bildirildi.

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