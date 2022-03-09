Şehitlik 18 Mart için hazırlanıyor

Düzce Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferinin 107’nci yıldönümü dolayısıyla Düzce Şehitliğinde rutin temizlik çalışmalarının yanında, kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferinin yıldönümü dolayısıyla Düzce Belediyesi tarafından Düzce Şehitliği bakıma alınarak temizlik ve onarım çalışması yapıldı. Her hafta düzenli olarak temizlik, bakım ve onarım çalışmasının yapıldığı şehitliği, yaklaşan 18 Mart tarihi öncesinde yeniden bakımdan geçiren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mezar taşlarını tek tek temizlediler.

Yapılan şehitlik temizliği ile ilgili olarak değerlendirmeler de bulunan Temizlik İşleri Müdürü Emrah Gülmez, “Ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü yolunda şahadet şerbetini içen, yiğitlerimiz için ne yapsak azdır. Yiğitlerimizin yattığı Düzce Şehitliğimizin bakımı ve çevre temizliğini rutin aralıklarla sürdürüyoruz. Düzenli olarak da sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum“ ifadelerini kullandı.

Şehitliğinde bulunduğu Düzce Şehir mezarlığında yapılan çalışmaların yanı sıra şehitlikte yapılan detaylı çalışma ise vatandaşlar tarafından takdir topladı.

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