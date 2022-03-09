Düzce´de okullar 2 gün tatil edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce´de okullar 2 gün tatil edildi

DHA

Düzce´de okullar 2 gün tatil edildi


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi. 
Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meteorolojik verilere göre, beklenen kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 10-11 Mart tarihlerinde ara verildiğini bildirdi. Vali Atay ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini açıkladı. (DHA)  DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2022-03-09 22:58:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce'de eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Düzce'de eğitime kar engeli
Konuralp pirinci hassasiyeti
YEREL HABERLER Konuralp pirinci hassasiyeti
Vali Atay denetime bizzat katıldı
YEREL HABERLER Vali Atay denetime bizzat katıldı
Şehitlik 18 Mart için hazırlanıyor
YEREL HABERLER Şehitlik 18 Mart için hazırlanıyor
İtfaiye binasında sona eliniyor
YEREL HABERLER İtfaiye binasında sona eliniyor
Düzce'de market denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Düzce'de market denetimleri sürüyor
Kar yağışı uyarısı trafik polislerini harekete geçirdi
YEREL HABERLER Kar yağışı uyarısı trafik polislerini harekete ...
Trafik ışıklarında o sloganı gören şaşırıp kalıyor
YEREL HABERLER Trafik ışıklarında o sloganı gören şaşırıp kalıyor
İşçi servisi, TIR´ın taşıdığı boruya çarptı: 9 yaralı
YEREL HABERLER İşçi servisi, TIR´ın taşıdığı boruya çarptı: 9 yaralı
Meme kanserine dikkat çekildi
YEREL HABERLER Meme kanserine dikkat çekildi
4 saatte 30 bin lira ceza yazıldı
YEREL HABERLER 4 saatte 30 bin lira ceza yazıldı
Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde çıktı
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde ...
Cezaevi nakil aracı şoförlerine trafik eğitimi
YEREL HABERLER Cezaevi nakil aracı şoförlerine trafik eğitimi
Düzce'de uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Düzce'de uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli ...
İşçi servisi ile boru yüklü tır çarpıştı 9 yaralı
YEREL HABERLER İşçi servisi ile boru yüklü tır çarpıştı 9 yaralı
Harçlıklarından arttırdılar, pandeminin kadın kahramanlarını unutmadılar Gençler harçlıkları ile çiçek alıp nöbetteki kadınların gününü kutladı Üniversite öğrencisi Nurgül Uçum, “Pandemi bitince daha gür açacaklar”
YEREL HABERLER Harçlıklarından arttırdılar, pandeminin kadın ...
Bolu'daki görüntülere Başkan Özlü duyarsız kalmadı 35 can dost tedavi için Bolu'dan Düzce'ye getirildi
YEREL HABERLER Bolu'daki görüntülere Başkan Özlü duyarsız kalmadı 35 ...
Düzce'de uyuşturucu hap operasyonunda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Düzce'de uyuşturucu hap operasyonunda 1 tutuklama
Özlü, emekçi kadınları yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Özlü, emekçi kadınları yalnız bırakmadı
Devlet destekleri anlatıldı
YEREL HABERLER Devlet destekleri anlatıldı
8 Marta en anlamlı program
YEREL HABERLER 8 Marta en anlamlı program
Çağsu Hastanesinden 8 Martta anlamlı hediye
YEREL HABERLER Çağsu Hastanesinden 8 Martta anlamlı hediye
Kadın polislerden sürücülere sürpriz
YEREL HABERLER Kadın polislerden sürücülere sürpriz
Kadın meclis üyelerine çiçek
YEREL HABERLER Kadın meclis üyelerine çiçek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.