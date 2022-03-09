Düzce´de okullar 2 gün tatil edildi

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meteorolojik verilere göre, beklenen kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 10-11 Mart tarihlerinde ara verildiğini bildirdi. Vali Atay ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini açıkladı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-03-09 22:58:25



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