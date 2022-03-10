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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dr. Çakmak “Çocukluk çağındaki en sık kanser lösemidir”

İHA

Dr. Çakmak “Çocukluk çağındaki en sık kanser lösemidir”

– Çocuk HematolojisiOnkolojisi uzmanı Dr. Hatice Mine Çakmak, “Çocukluk çağında en sık kanser lösemidir. Milyonda bir prevalansa sahiptir” dedi.
Düzce Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bünyesinde özellikli branşlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Doğumdan ergenliğe kadar uzanan süreç içinde yer alan bireylerin tanı, takip ve tedavisinin yapan Düzce Üniversitesi Hastanesi çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniği bünyesinde; Çocuk HematolojisiOnkolojisi uzmanı göreve başladı. Hastanemizde hasta kabulüne başlayan Dr. Öğretim Üyesi Hatice Mine Çakmak, çocukluk çağı kan hastalıkları ve kanserlerin tanı ve tedavisini yapıyor.
Çakmak, “Çocuk hematolojisi ve onkolojisi, çocukluk çağı kan hastalıkları ve kanserlerinin tanı ve tedavisiyle ilgilenen bilim dalıdır. Çocuk hematoloji, çocuklardaki kan değerlerindeki tüm değişiklikler, kemik iliği hastalıkları, kanama yatkınlıkları ile giden tüm hastalıklarla ilgilidir. Çocuk onkoloji bilim dalı ise, çocukluk çağının benign kist ve tümörlerinin (nörofibrom, hemanjiom vb.) ile ilgili olduğu gibi, çocukluk çağı kanserlerinin (lösemi, lenfoma, beyin tümörleri en sık olmak üzere) hepsi ile ilgilenmektedir” dedi.
Çocuklarda demir eksikliği anemisi, vitamin B12 eksikliği başta olmak üzere tüm anemiler, trombositopeniler, nötropeniler, polisitemiler, hemanjiomlar, lösemiler, lenfomalar, merkezi sinir sistemi tümörleri, hemofililerin yaygın olarak görülen hematolojik ve onkolojik hastalıklar olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Çakmak, “Çocukluk çağında en sık kanser lösemidir. Milyonda bir prevalansa sahiptir. Çok sık değildir. Löseminin akut lenfoblastik lösemi tipinde ve Hodgkin lenfomada yüzde 95 üzerinde sağ kalım izlenmektedir” şeklinde konuştu.

Bölgede tek!
Bölgede başka çocuk hematoloji ve onkoloji uzmanı bulunmadığı bilgisini veren Dr. Öğr. Üyesi Çakmak, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde çocuk hematoloji ve onkolojide; ayaktan hasta bakımı, kemoterapisi ve tedavisinin tamamı, yatarak beş güne kadar kemoterapi hizmetinin tamamının verilmesinin planlandığını da sözlerine ekledi.

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