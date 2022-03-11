Köy okullarına destek için düzenlenen konsere bilet yerine kitapla girdiler



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, köy okullarındaki kütüphanelerdeki eksik kitapları tamamlayıp yeni kütüphaneler de kurmak için düzenlenen konseri izlemeye gelen öğrenciler, bilet yerine kitap bırakarak etkinliğe destek oldu.

Düzce´de gençlik merkezlerinde müzikle uğraşan gençler, köy okullarının kütüphanelerindeki eksik kitapları tamamlamak ve yeni kütüphaneler kurmak için bilet yerine kitapla girilen konser düzenledi. Dün, 18 Temmuz Spor Salonu´nda gerçekleşen konsere, özellikle öğrenciler ilgi gösterdi. Öğrenciler salona girişte birer kitap bırakarak hem kütüphane kurulmasına destek oldu hem de konserde eğlenceli saatler geçirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, "Gençlik merkezimizde müzikle uğraşan gönüllü gençlerimizin bir fikri vardı. Köy okullarımız var, okullarda kitap sorunu var, okullarda kütüphane problemleri var. Gençler, 'biz konser vermek istiyoruz ve bunu gönüllü yapmak istiyoruz' dediler. Konser düzenleyip, 'bu konserde bilet yerine kitap istiyoruz' dediler. Kitabı eksik olan, kütüphanesi olmayan köylerimize kitapları gönüllü gençlerimizle birlikte ulaştıracağız" dedi. (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-03-11 12:13:01



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