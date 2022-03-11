Türkiye’de ilk kez Düzce’de uygulamaya girdi Sağlık kurulu raporu uzaktan verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Sağlık Bakanlığının uygulamaya koyduğu Uzaktan Sağlık Hizmeti Projesi kapsamında pilot il olan Düzce’de ilk kez yatağa bağımlı bir hastanın sağlık kurulu raporu uzaktan verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçen haftalarda duyurduğu uzaktan sağlık hizmeti projesi kapsamında hayata geçen uygulamayla yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları artık evlerinde düzenlenecek. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Avni Uygar Seyhan’ın Düzce ziyareti sonrası pilot iller arasına Düzce’de de dahil edildi.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’ın koordinasyonunda yapılan çalışmalar ve ön hazırlıklar neticesinde ilk kez bir hastanın sağlık kurulu raporu uzaktan verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.