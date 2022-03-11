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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce İGM Başkanı Günal’dan beton şantiyesi müjdesi

İHA

Düzce İGM Başkanı Günal’dan beton şantiyesi müjdesi

– Düzce İl Genel Meclis (İGM) Başkanı Çiğdem Günal 2022 yılı Özel İdare bütçesinin 155 milyon TL olduğunu söyledi. Günal düzenlediği basın toplantısında idarenin yatırımları, köylerde yürütülen faaliyetler, hayata geçirilecek yeni projeler ile ilgili önemli bilgiler aktardı.
2021 yılı içerisinde KÖYDES projesi dahil olmak üzere Düzce genelinde 56,42 km sıcak asfalt ve 27,13 km sıkıştırılmış beton işinin tamamlandığını söyleyen Gönal, merkez ve ilçe köy yollarında 432 km malzemeli bakım çalışması yapıldığını belirten Günal, bin 200 m³ taş duvar çalışmasının da tamamlandığını vurguladı. Günal ayrıca 2021 yılında 5 bin 600 m "V" Kanalının da köylere kazandırıldığını belirtti.

Heyelan yapım işleri
2021 yılında Düzce köy yollarında meydana gelen 119 adet heyelana müdahale ettiklerini, 60 adet heyelanın onarıldığını, 59 adet heyelanın ise onarım çalışmasının sürdüğünü kaydeden Çiğdem Günal, 93 bin 920 ton asfalt üretildiğini söyledi. Köylere Hizmet Götürme Birliklerin toplam 1 milyon 500 bin TL aktarıldığının da altını çizen Günal, idarenin 2021 yılı içerisinde 1 adet anaokulu ve 1 adet 24 derslikli ilkokulu, 5 adet 12 derslikli ilkokul, 1 adet 16 derslikli ilkokul, 1 adet emniyet binası, 1 adet otel, 1 adet tescilli bina restorasyonunu tamamlandığını vurgulayarak “1 adet 48 derslikli ortaokul, 1 adet sağlık ocağı, 1 adet jandarma hizmet binası yapım işi devam etmektedir. 187 tane okul, hizmet binası ve lojmanların onarımları yapılmış ve toplamda 10 milyon 809 bin 150 TL harcanmıştır” dedi.
2022 yılı İl Özel İdaresi bütçesinin 155 milyon lira olarak belirlendiğini ifade eden İGM Başkanı Günal, Kirazlı köyünde bulunan 33 bin 605 metrekare alanı tarım faaliyetleri için kullanmayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

Beton santrali
Özel idareye ait Konuralp yerleşkesinde mevcut asfalt şantiyesi içerisine 120 m3/saat kapasiteli beton santrali kurulacağını ifade eden Günal, arazi etüt, proje çalışmaları ve beton santralinin üretim işlemlerine başlandığını hatırlattı. Beton santralinin kurulumu tamamlandıktan sonra idareye kayıtlı olan köy yollarında silindirle sıkıştırılmış beton yol ve köy yoları kıyısındaki V kanal taleplerinin de karşılanabileceği ifade edildi.
278 adet köyde içme suyu isale ve şebeke hatları, kanalizasyon hatları, içme suyu sondaj kuyularına ait ölçüm, proje çalışmaları, ihale ve kontrollük hizmetleri sağlandığını ifade eden Günal, 2019 ile 2022 yıllarında toplam 95 adet proje için 33 milyon 501 bin 186 TL ödenek kullanıldığını, projelerin 81 tanesinin tamamlandığını, 8 projenin imalat çalışmalarının ise devam etiğini belirtti.
Çiğdem Günal 6 proje için ihale sürecinin de sürdüğünü vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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