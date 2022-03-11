Çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs yakalandı, 6'sı tutuklandı

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Düzce'de polis ekiplerince aranması bulunan 18 şüpheli, gerçekleşen denetimlerde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli sebeplerle aranması ve yakalanması bulunan şahıslara yönelik olarak çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda kent merkezinde çeşitli denetim ve uygulamalar yapan ekipler aralarında haklarında 16 yıl, 6 ay ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası da bulunan 2 şüphelinin bulunduğu 18 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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