Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, kayıp olarak aranan TIR şoförü Ersoy Hakyemez (45), park halindeki aracında ölü bulundu.
Düzce´de bulunan bir fabrikaya hammadde getiren Ersoy Hakyemez´den haber alamayan, Antalya´da yaşayan ailesi, kayıp ihbarında bulundu. Hakyemez´in çalıştığı taşımacılık şirketi, GPS'ten 07 DEK 16 plakalı TIR´ın Düzce Konuralp mevkisinde bulunan fabrikanın park yerinde olduğunu belirledi. Durum, Düzce Emniyet Müdürlüğü´ne bildirildi. Bu gece saatlerinde park yerine gelen polis ekipleri, TIR içerisinde Ersoy Hakyemez´in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Hakyemez´in vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadı. 2 çocuk babası Hakyemez´in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2022-03-12 00:21:10
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