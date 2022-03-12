Gölyaka’da orman yangınları gönüllüsü eğitimi

– Orman Genel Müdürlüğünün “100 bin Orman Yangınları Gönüllüsü” hedefi doğrultusunda Bolu Orman Bölge Müdürlüğü orman yangınları gönüllüsü olmak isteyen vatandaşlara eğitim vermeye devam ediyor.

2022 yılı yangın sezonu için gönüllü eğitimlerine başlayan Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü, orman teşkilatı ekipleri ile yangınlarla mücadele etmek isteyen vatandaşların eğitimi kapsamında Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde teorik ve uygulamalı eğitim düzenledi. İşletme Müdürü Hülya Birtürk ve İşletme Şefi Mithat Ekşi tarafından verilen eğitimlere 40 kişi katıldı. Eğitim, orman yangınları hakkında genel bilgilendirme, yangınlarla mücadele yöntemleri, kullanılan araç ve gereçler, kişisel koruyucu donanımlar ve iş güvenliği konularında verilen teorik bilgiler ve sonrasında tatbikatlarla uygulamalı olarak gerçekleşti. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan gönüllülere katılım sertifikaları verildi. Eğitimlerin, mayıs ayına kadar devam edeceği ifade edildi.

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