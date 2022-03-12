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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dayısını öldürüp yengesini yaraladı

DHA

Dayısını öldürüp yengesini yaraladı


Ayşenur YAMANTezcan SOLMAZ/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA)DÜZCE´de Efe V., dayısı Neşet Özdemir´i pompalı tüfekle vurarak öldürüp eşi Şengül Özdemir´i ise yaraladı. Efe V.´nin ablasının bir süre önce dayısının oğluyla kaçarak evlendiği, bu nedenle de husumetli oldukları belirtildi.
Olay, öğle saatlerinde Akçakoca ilçesi Yeni Mahalle Fandere Sokak´ta meydana geldi. Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde oturan Neşet Özdemir, Akçakoca´da yaşayan babasını ziyarete geldi. Bunu öğrenen Efe V. de pompalı tüfeği yanına alıp eve gitti. Burada Efe V. ile husumetli olduğu dayısı Neşet Özdemir arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Efe V., Özdemir çiftini tüfekle vurdu. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulanslarla yaralılardan Neşet Özdemir Akçakoca Devlet Hastanesi´ne, Şengül Özdemir ise Düzce Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Neşet Özdemir kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Efe V., bir süre sonra polise gidip teslim oldu.
ABLASI GEÇEN YIL DAYISININ OĞLUNA KAÇMIŞ
Efe V.´nin ablasının geçen yıl dayısı Neşet Özdemir´in oğluyla kaçarak evlendiği, bu nedenle yaşanan tartışmalar sırasında Efe V.´nin babası Şenol V.´nin dövüldüğü, Efe V.´nin de bugün eve gelerek çifti vurduğu belirtildi.
SOKAĞA BIRAKTIKLARI KIZLARI İÇİN PROGRAMA ÇIKTILAR
Neşet ve Şengül Özdemir çifti, yaklaşık 2,5 yıl önce bir televizyon programına çıkarak 20 yıl önce sokağa bıraktıkları 2 kız çocuklarının bulunmasını istemişti. Çiftin 2 kızı bulunurken, 2 aile tarafından alınıp yetiştirilen ve yuvalarını kuran çocukları, Özdemir çiftiyle televizyonda görüşmek istemedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce Ayşenur YAMAN-Tezcan SOLMAZ
2022-03-12 16:56:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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