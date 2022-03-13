Öğrencilere Kudüs'ün önemi anlatıldı

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– Düzce'de üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen program kapsamında Kudüs'ün önemi anlatıldı.

Düzce Müftülüğü, üniversite öğrencilerine yönelik eğitim programı düzenledi. Program kapsamında İl Müftü Yardımcısı Yavuz Horoz, Aliye İzzetbegoviç Erkek Öğrenci Yurdunda gerçekleştirilen "Kudüs Bizim Neyimiz Olur?" isimli eğitim programında gençleri bilgilendirdi. Yavuz Horoz, öğrencilere Kudüs'ün önemini anlattı.

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