Öğrencilere afet bilinci aşılanıyor

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– Düzce'de öğrencilere afet bilincine yönelik eğitim verildi.

Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, Raziye Begüm Sultan Öğrenci Yurdu'nda konaklayan öğrencilere yönelik afet bilinci eğitimi verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli psikolog Merve Kelleci eşliğinde verilen eğitimlerde, afetlere nasıl bilinçli olunması gerektiği anlatıldı.

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