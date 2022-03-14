Agresif sürücülere ceza yağdı

Düzce’de Jandarma ekipleri, sürücülerin agresif araç kullandıkları belirlenen yollarda yaptığı denetimlerde ceza yağdı. Jandarma ekipleri 451 araç kontrol etti yaklaşık 20 bin TL ceza yazdı.

Düzce’de sürücülerin agresif araç kullandıkları belirlenen güzergahlarda Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama yaptı. Sabah ve öğlenden sonra olmak üzere 4 saat yapılan uygulamaya 6 jandarma trafik timi ile 12 personel katıldı.

Agresif araç kullananlara yönelik yapılan uygulamalar, AkçakocaKocaali karayolu, AkçakocaDüzce Karayolu ile Aydınpınar yolu Duraklar kavşağı mevkiinde ve Yığılca ilçe yolu İğneler yol ayrımı kavşağında gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamalarda 451 araç kontrol edilirken 15 araç sürücüsüne yaklaşık 20 bin TL cezai işlem uygulandı. Jandarma ekipleri 5 aracı da trafikten men etti.

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