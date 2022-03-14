Ormanda tatbikat yapıldı

– Düzce Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ormanda üretim ve standardizasyon tatbikatını gerçekleştirdi.

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk başkanlığında, orman işletme şefleri, muhafaza memurları ve üretim işlerinde çalışan kooperatiflerin katılımıyla üretim çalışmalarını ve iş güvenliği konularını içeren eğitim tatbikatı Darıyeri Orman İşletme Şefliğinde yapıldı. İki aşamalı olarak yapılan eğitimin birinci kısmında Darıyeri Orman İşletme Şefliğinde doğru ağaç kesme teknikleri, iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre uyulması gereken hususlar, yürürlükte bulunan standardizasyon esaslarına göre ağaçların nasıl boylanacağı ve değerlendirileceği ile ilgili bilgiler katılımcılara uygulamalı olarak gösterildi. Uygulamada karşılaşılan sorunların değerlendirilmesinin ardından eğitimin birinci kısmı tamamlandı.

İkinci kısımda ise Düzorman Orman Emvali deposunda üretimde görevli tüm şef ve memurlara standardizasyon, ölçüm ve tasnif işlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. 2022 yılında belirlenen programların iş termin planında yer alan takvime uygun olarak gerçekleştirilmesi için tüm tedbirlerin bir an önce alınması ve uygulamaya geçilmesine dikkat çekilerek kazasız bir yıl geçirilmesi temennisi ardından eğitim sona erdi.

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