Vali Atay, Çamköy sakinlerini dinledi

– Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet ile birlikte halk buluşmaları kapsamında Çamköy Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Belirli zamanlarda vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinleyen Vali Cevdet Atay, son olarak Çamköy Mahallesini ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Atay, halkın talep ve önerileri dinledi.

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