Hizmet halkın ayağına gidiyor

– Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan mobil sosyal hizmet merkezi projesi Düzce’de tüm hızı ile devam ediyor. Hizmeti halkın ayağına kadar giden mobil araç son olarak Çamköy Mahallesi’nde ki vatandaşlarla buluştu.

Düzce’de vatandaşların ayağına kadar hizmet götürülmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Mobil Sosyal Hizmet Merkezi aracı Düzce’ye geldi. 3 ay boyunca Düzce’de ki bir çok noktaya ulaşmaya çalışan ekipler, son olarak Çamköy Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne gitmeden işlemlerini halleden vatandaşlar hizmet karşılığında mutlu olduklarını söylediler.

Vali Cevdet Atay'da çalışmaları yerinde inceledi.

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