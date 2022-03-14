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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kedi ve köpekler yılsonuna kadar kayıt altına alınıyor

İHA

Kedi ve köpekler yılsonuna kadar kayıt altına alınıyor

–Düzce’de kedi ve köpekler yılsonuna kadar kayıt altına alınacak. Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Veteriner Hekimler Odası tarafından düzenlenen toplantıda kedi ve köpeklerin kayıt altına alınması noktasında yapılan uygulamalar değerlendirildi, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.
Düzce’de kedi, köpek ve gelinciklerin hareketlerinin takibi ve başta kuduz hastalığı olmak üzere hayvan hastalıkları ile daha etkin mücadele etmek için bu hayvanların kimliklendirilerek, elektronik ortamda kayıt altına alınması amacıyla imzalanan protokol gereği Düzce’de görev yapan veterinerlerin katımı ile bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda kedi ve köpeklerin kayıt altına alınması noktasında yapılan uygulamaların değerlendirilmesi, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda bilgi alışverişinde bulunulmuştur.
Kedi ve köpeklerin 31 Aralık 2022 tarihine kadar sahipleri tarafından bireysel olarak kimliklendirilerek kayıt altına alınması için başvurmasının zorunlu olduğunu söyleyen Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek “Kedi ve köpeklerin mikroçip takılarak kimliklendirilmesi ile Bakanlığımızca geliştirilen ev hayvanı kayıt sistemi PETVET adlı veri sisteminde kayıt edilmektedir. Bu sistem sayesinde kayıt altına alınan söz konusu tüm hayvanların ırktür, doğum, kısırlaştırma ve sahip bilgilerine erişilebilecek olup, sokağa terk edilen veya kaybolan hayvanların sahiplerine kolaylıkla ulaşılabilmesini sağlayacak" dedi.

Uygulama ile ilgili bilgiler veren İl Müdürü Çiçek “Yeni doğan ev hayvanının sahibi, doğum tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde il veya ilçe Müdürlüğüne veya yetkilendirilmiş serbest veteriner hekimlere başvuracak. Mikroçip takılarak pasaport düzenlenen ev hayvanlarına yapılan aşılar ve sahip değişikliği gibi bilgiler en geç 15 gün içinde kaydedilecek. Sahipsiz hayvanların, hayvan barınakları tarafından gerçek veya tüzel kişiliklere verilerek sahiplendirilmesi durumunda, hayvanın sağlık karnesiyle sahiplendirme tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde başvurulacak. Resmi veteriner hekim tarafından hayvan için yeni pasaport düzenlenecek ve veri tabanına kaydedilecek. Kayıtlı ev hayvanlarının ölümü ya da kaybolması halinde en geç 60 gün içinde ev hayvanı sahibi, durumu il veya ilçe müdürlüğüne bildirecek. Terk edilmiş hayvanı bulan kişiler, bu hayvanları sahiplenmek isterse başvurularını il/ilçe müdürlüklerine yapacak. Kedi, köpek ve gelinciklere derialtı mikroçip uygulanacak, el terminali aracılığı ile okunabilecek, bundan böyle sokağa terkedilmiş kedi ve köpeğin kime ait olduğu el terminali ile okunarak sahibi tespit edilebilecek. Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait tüm hastalıkları kayıt altına alınacak. Mikroçip uygulaması Bakanlığımız bünyesinde çalışan veteriner hekimler veya onların gözetiminde veteriner sağlık teknikeri/teknisyenleri marifetiyle yapılabileceği gibi, imzalanan protokol kapsamında serbest veteriner hekimler tarafından da yapılabilecek” ifadelerinde bulundu.

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