Başkan Koloğlu sağlık çalışanların tıp bayramını kutladı

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– Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, 14 Mart Tıp Bayramında sağlık çalışanlarını iş yerinde ziyaret edip günlerini kutladı.

Başkan Koloğlu, sağlık çalışanlarını unutmadı. 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle Cumayeri ilçesi Aile Toplum Sağlığı Merkezimizdeki doktor, hemşire ve sağlık personellerini ziyaret etti onlarla sohbet etti. Mustafa Koloğlu, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlayarak çalışmalarında kolaylıklar diledik.

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