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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce Belediyesinde görev değişikliği

İHA

Düzce Belediyesinde görev değişikliği

– Düzce Belediyesinde, başkan yardımcılığı ve müdürlerde değişiklik yapıldı.
Düzce Belediyesi’nde başkan yardımcıları ve müdürler arasında görev değişikliğine gidildi. Buna göre üç yeni isim başkan yardımcılığına görevlendirildi. Meclis üyeleri Hasan Günden ve Oya Kocaman ile Fen İşleri Müdürü Okan Kaltu başkan yardımcısı olarak oldu.
Müdürlerde yapılan değişiklik ise şu şekilde oldu; Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne Yasemin Özel Uğurluçelik, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne Sinan İnan, Yazı İşleri Müdürlüğü’ne Okan Özkasap, Kültür İşleri Müdürlüğü’ne Burçin Sarıcan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne Beytullah Yılmaz, Zabıta Müdürlüğü’ne Yasin Tüfekçi, Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne Ahmet Söğütdelen görevlendirildi.
Ayrıca, Belediye Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı, aile içi sorumluluklarının ve iş yükünün artması sebebiyle kendi isteği doğrultusunda belediye meclis başkan vekilliğinden ayrılırken yerine Hüdaver Gösterişli önerilecek.
Belediye Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli ile Başkan Yardımcıları Serkan Yılmaz, Cengiz Tuncer ve diğer müdürler görevlerine devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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