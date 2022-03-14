TBF Gençler Ligi: Düzce Atletik: 46 - BOTAŞ: 74

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Türkiye Basketbol Federasyonu Gençler Ligi Kızlar kategorisinde mücadele eden Düzce Atletik, BOTAŞ’ı konuk etti. İlk çeyreği çekişmeli geçen maçın geri kalanında üstünlük sağlayan BOTAŞ maçı 7446 kazandı.

TBF Genç Kızlar Ligi A grubu 9. hafta mücadelesinde Düzce Atletik, lider BOTAŞ ile Düzce Kalıcı Konutlar Spor Salonunda karşı karşıya geldi. 1. çeyreği 1916 önde bitiren BOTAŞ, 2. çeyrekte de üstünlüğünü devam ettirerek 24 sayı buldu. Maçın ilk yarısı 2943 BOTAŞ üstünlüğü ile tamamlandı. 3. çeyrekte Düzce Atletik’in ürettiği 8 sayıya karşı BOTAŞ 21 sayı üretti. Son çeyrekte aradaki sayı farkının açıldığı mücadele BOTAŞ’ın 7446 galibiyeti ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Düzce Atletik, 13 puanda kalırken, BOTAŞ ise puanını 18’e çıkarttı. Ligin 10. haftasında ise Düzce Atletik deplasmanda Düzce Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.