Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı Kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı Kutlandı

İHA

Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı Kutlandı

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ve hastane başhekimliği tarafından “14 Mart Tıp Bayramı” çeşitli etkinliklerle kutlandı.
14 Mart Tıp Bayramı kutlama programı Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Tıp Bayramı’nın tarihçesi ve önemine değindi. İşgal döneminde işgal kuvvetlerine karşı tıbbiyelerin tutum ve rollerini duygulanarak hatırladıklarını belirten Prof. Dr. Balbay, “Son iki yıldır hem hekimlerin, hem de tüm sağlık çalışanlarının ruh hali dünyayı işgal eden pandemi ile aynıdır. Kolay değil gerçekten bu yoğunlukla başa çıkmak” diye konuştu. Mehmet Akif Ersoy’un “Adam aldırma da geç git diyemem aldırırım” dizelerine atıfta bulunan Başhekim Prof. Dr. Balbay, bu mesleğin başını çevirip hiçbir şey olmamış gibi davranabilecek bir meslek olmadığının altını çizdi. Prof. Dr. Balbay, hekimlerin ve tüm sağlık çalışanların huzur içerisinde vatandaşlarımıza hizmet edeceği nice bayramlar kutlaması temennisinde bulunarak sözlerini tamamladı.

“Yeniliklerin ve gelişmelerin kilometre taşı”
Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bora Büken ise, dünya tarihinde hekimlerin sadece tıp alanında değil; edebiyat, sanat, siyaset gibi hemen hemen her alanda yeniliklerin ve gelişmelerin kilometre taşı olduğunu vurguladı. Sağlıklı yaşamın her bireyin temel hakkı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Büken, bu hakkın tüm yurttaşlarca eksiksiz olarak kullanılabilmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve sağlık alanında ulaşılan düzeyin günümüzde çağdaşlık göstergesi olarak kabul edildiğine dikkat çekti. Sağlık çalışanlarının sadece içinde bulunulan pandemi sürecinde değil, her zaman özveriyle hizmet ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Büken, bu vesileyle tüm meslektaşlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

“Sizler çok önemlisiniz”
Sağlık sisteminin erişebilirliği noktasında günümüzde büyük yol kat edildiğine dikkat çeken Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, üniversite hastanesi hekimlerine ve geleceğin hekim adaylarına her zaman mesleklerini en iyi şekilde tesis edecekleri bir ortam oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti. Başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının insan hayatının emanet edildiği kutsal ve onurlu bir mesleği icra ettiklerini ifade eden Rektör Çakar, “Hekimlik mesleği sistemin içerisinden çıkarıldığı anda yaşamın ortadan kaldığı bir alan. Bu nedenle sizler çok önemlisiniz. Ülkemizde ve dünyada tüm insanlara şifa dağıtarak mesleğin tüm inceliklerini hissedin ve yaşayın” diyerek sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.
Konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 2022 yılında Tıp Fakültesi’nden ayrılacak olan Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Orhan ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Polat’a vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Türk Halk Müziği konseri ile müzik ziyafeti
Program Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Öğrencilerinin Şef Berat Talat Karakoç yönetimindeki Halk Müziği dinletisiyle devam etti. Programda davetliler, koro ve solo şeklinde seslendirilen türkülere eşlik ederek keyifli anlar yaşadı. Büyük beğeni toplayan 14 Mart Tıp Bayramı konseri, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim elemanlarına teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İş insanı triportör hediye etti, 'Gül' emekliye ayrıldı
YEREL HABERLER İş insanı triportör hediye etti, 'Gül' emekliye ...
TBF Gençler Ligi: Düzce Atletik: 46 - BOTAŞ: 74
YEREL HABERLER TBF Gençler Ligi: Düzce Atletik: 46 - BOTAŞ: 74
Düzce Belediyesinde görev değişikliği
YEREL HABERLER Düzce Belediyesinde görev değişikliği
Toplum Destekli Polis tıpçıların gününü kutladı
YEREL HABERLER Toplum Destekli Polis tıpçıların gününü kutladı
Başkan Koloğlu sağlık çalışanların tıp bayramını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Koloğlu sağlık çalışanların tıp bayramını ...
Düzce BELKA A.Ş kalitesini ispatladı BELKA kalite yönetim sistemi belgesi aldı
YEREL HABERLER Düzce BELKA A.Ş kalitesini ispatladı BELKA kalite ...
Başvuru için 15 Mart son gün 100 bin TL'ye kadar hibe
YEREL HABERLER Başvuru için 15 Mart son gün 100 bin TL'ye kadar hibe
Kedi ve köpekler yılsonuna kadar kayıt altına alınıyor
YEREL HABERLER Kedi ve köpekler yılsonuna kadar kayıt altına ...
Badminton Gençler Türkiye Finalleri Sona Erdi
YEREL HABERLER Badminton Gençler Türkiye Finalleri Sona Erdi
Ceddiye Projesi 26 Martta başlıyor
YEREL HABERLER Ceddiye Projesi 26 Martta başlıyor
Albayrak yılın doktoru, Çakmak sağlıkçısı oldu
YEREL HABERLER Albayrak yılın doktoru, Çakmak sağlıkçısı oldu
Geleneği yaşatıyor
YEREL HABERLER Geleneği yaşatıyor
Hizmet halkın ayağına gidiyor
YEREL HABERLER Hizmet halkın ayağına gidiyor
Vali Atay, Çamköy sakinlerini dinledi
YEREL HABERLER Vali Atay, Çamköy sakinlerini dinledi
Ormanda tatbikat yapıldı
YEREL HABERLER Ormanda tatbikat yapıldı
Agresif sürücülere ceza yağdı
YEREL HABERLER Agresif sürücülere ceza yağdı
'Gül'e yem ve bakım desteği
YEREL HABERLER 'Gül'e yem ve bakım desteği
Dayısını öldürüp, yengesini yaralayan şüpheli tutuklandı  
YEREL HABERLER Dayısını öldürüp, yengesini yaralayan şüpheli ...
MÜSİAD yönetimi Gümüşova OSB'yi ziyaret etti
YEREL HABERLER MÜSİAD yönetimi Gümüşova OSB'yi ziyaret etti
Vali Atay, Altınışık tarafından işlenen bıçakları inceledi
YEREL HABERLER Vali Atay, Altınışık tarafından işlenen bıçakları ...
Öğrencilere afet bilinci aşılanıyor
YEREL HABERLER Öğrencilere afet bilinci aşılanıyor
Hatay Devleti Resmi Gazetesi kitabı Düzce'de tanıtıldı
YEREL HABERLER Hatay Devleti Resmi Gazetesi kitabı Düzce'de ...
Vali Atay, Kaymakam Bayguş ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Atay, Kaymakam Bayguş ile bir araya geldi
Öğrencilere Kudüs'ün önemi anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere Kudüs'ün önemi anlatıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.