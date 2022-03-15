Tüm dünya kullanacak

– Bilsoft Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Orkun Öztürk, Türkiye'nin bilime ve teknolojiye artarak yatırım yapmaya devam ettiğini, daha çok bilimin üretildiğini ve konuşulacağı günleri göreceklerini söyledi.

Bilim ve Teknoloji Haftası çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Bilsoft, Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri kapsamında “Bilim ve Teknoloji Söyleşisi” isimli programda kutlandı. Bilsoft Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Orkun Öztürk, Türkiye'nin bilime ve teknolojiye artarak yatırım yapmaya devam ettiğini belirterek “Bilim ve Teknoloji Haftasını kutlamanın amacı ülkemizde bir bilgi toplumu oluşturmaktır. Bilime, bilimsel fikirlere ve gelişen tekniklere ilgi çekmeyi, eğitim ve öğretime olumlu bir yaklaşımla bilgi, beceri ve üretken kapasitelerin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlar. Çevredeki imkanları kullanarak bilim ve teknolojik gelişmeler sayesinde yaşam standartlarını yükseltir” dedi.

Yerli ve milli kaynaklı üretim politikalarına değinen Öztürk, “Cumhurbaşkanımızın Türkiye’de yerli ve milli kaynakların desteklenmesine ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Birçok kurum ve kuruluş özellikle teknoloji firmalarına her an desteklerini esirgemiyorlar. Bizler de ülkemizin kalkınma çabalarında üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Yakın zamanda yurt dışına açılacak ve tüm dünyanın kullanabileceği tam entegre bir muhasebe yazılımı olan KoolayBooks adında bir program daha geliştirdik. Milli teknoloji hamlesi ve dijitalleşme sürecinde böylece tekrar yerimizi aldık. Bu tür gelişmeler bizler için gerçekten çok özel. Umuyoruz bugün yapılanlar, yarın hepimizin için hayırlı olacaktır” ifadelerinde bulundu.

Öztürk, son olarak, basit ön muhasebeden stok takip sistemlerine, üretim takip programlarından efatura ve edönüşüm desteklerine kadar 360 derece hizmet veren Bilsoft Yazılımın sürekli en iyi kalitede ve en pratik çözümleri sunabilmek için bilim ve teknoloji alt yapılarına yatırımların devam edeceğini vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.

Bilsoft Yazılım firması 2005 yılından beri 100 bin üzerinde kullanıcısına efatura, eticaret, ön muhasebe, stok yönetimi ve üretim takip sistemi gibi ticari yazılımlarla hizmet vermekte. İnsan kaynağı tamamen yerli olan firma yurtdışında da binlerce kullanıcıya ulaşıyor.

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