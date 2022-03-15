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– Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü işyeri sağlık ve güvenlik birimi ekipleri, il genelinde okullarda iş kazası eğitimlerine eğitimlerine devam ediyor.

Düzce Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Milli Eğitim Müdürlüğü işyeri sağlık ve güvenlik birimince eğitim verildi. İş güvenliği uzmanları tarafından 11. sınıf öğrencilerine temel iş sağlığı güvenliği eğitimi verdi. Okullarda ise hedef sıfır iş kazası.

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