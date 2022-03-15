Psikolojik danışmanlar projeler için bir araya geldi

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– Düzce Üniversitesi Kariyer Merkezi, Rehberlik Araştırma Merkezi ve orta okullarda çalışan psikolojik danışmanlar bir araya gelerek yeni projeler için fikir alışverişinde bulundu.

Düzce’de psikolojik danışmanlar, Düzce Üniversitesi Kariyer Merkezi ile ortak proje üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kariyer Merkezi, Rehberlik Araştırma Merkezi ve ilde bulunan bazı orta öğretim kurumlarında çalışan psikolojik danışmanlar ile bir araya geldi. Düzce’de yapılabilecek projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunan kariyer merkezi ve psikolojik danışmanlar farklı projeler hayata geçirecek.

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