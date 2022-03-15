Düzce'de Mart karı kent merkezinde etkili oluyor

– Düzce’de sabaha karşı başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüyerek kartpostallık görüntüler oluştururken, sabah işe ve okula gitmek için evlerinden çıkan insanlar araçlarının üzerindeki karı temizlemek zorunda kaldı.

Düzce’de sabaha karşı başlayan kar yağışı, kent merkezinde etkili oluyor. Sabah işe ve okula gitmek için evlerinden çıkanlar kar sürprizi ile karşılaşırken, araçlarını park yerlerinden çıkartmak için temizlemek zorunda kaldılar. Birçok Düzceli de lapa lapa yağan kar altında işlerine, okullarına gitti. Diğer taraftan kentin üzerine yağan kar, kartpostallık görüntüler de oluşturdu. Ağaçların, çiçeklerin üzerleri kar ile örtüldü.

Vatandaşlar, kar yağışının çok güzel olduğunu, ancak kaldırımlarda kaydıkları için yürümekte sıkıntı çektiklerini belirterek bütün olumsuzluklara rağmen kar beyazlığının Düzce’ye yakıştığını dile getirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı hava tahminlerinde, Düzce ve çevresinde hafta boyunca kar yağışının aralıklarla yağmaya devam edeceği ifade edildi.

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