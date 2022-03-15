Kurallara uymayanlar cezadan kaçamadı

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Düzce’de jandarma trafik ekipleri kuralla uymayan 11 araç sürücüsüne yaklaşık 13 bin TL cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri DüzceAkçakoca karayolu, Gölyaka ve Çilimli ilçe bağlantı yollarında uygulama yaptı. Uygulamalar sırasında 126 araç kontrol edilirken kurallara uymayan 11 sürücüye 12 bin 783 TL cezai işlem uygulandı. Uygulamalarda 4 araçta trafikten men edildi.

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