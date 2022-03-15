Ekipler sabaha kadar karla mücadele ediyor

– Düzce’de geçtiğimiz hafta sonu etkili olan ve gece yarısı tekrar başlayan kar yağışı ile birlikte Düzce Belediyesi ekipleri sabaha kadar karla mücadele ederek, vatandaşların yürüyüş yollarını kullanıma açtı.

Geçtiğimiz hafta sonu Düzce’de etkili olan kar yağışı ile birlikte kapanan yollar ekiplerin çalışması ile yoğun bir çalışma ile açıldı. Gece saatlerinde tekrar etkili olan kar yağışı sonrasında kaldırımlarda oluşan kar birikintileri ekipler tarafından sabaha kadar yapılan çalışma ile açıldı. Şehrin ana sokaklarında yapılan çalışmaların yanı sıra ara sokaklarda yol açma, kar küreme, tuzlama ve ağaç silkeleme çalışmalarına devam eden Düzce Belediyesi, ihtiyaç halinde şehrin dört bir yanına hizmet ulaştırmaya devam ediyor.

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