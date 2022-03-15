Doğu Marmara’da en az konut Bolu ve Düzce'de satıldı

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Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde Şubat ayında en az konut Bolu’da ardından ise Düzce’de gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu Şubat 2022 konut satışlarını açıkladı. Doğu Marmara bölgende en az konut Bolu’da en gazla ise Kocaeli’nde gerçekleşti. Kocaeli’de 2 bin 877 konut, Sakarya'da 1 762 konut, Düzce'de 583 konut, Bolu'da 486 konut ve Yalova'da bin 78 konut satışı gerçekleştiği bildirildi.

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