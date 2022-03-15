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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Değişen Dünyada Kadın Olmak" semineri verildi

İHA

"Değişen Dünyada Kadın Olmak" semineri verildi

– Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Belgin Konarılı, kadın hakları konusunda Hz. Peygamber örnekliğine dikkat çekerek, "Peygamber Efendimizin hayatına baktığımızda onun hiçbir kadının fıtratını zorla yönlendirmemiş olduğunu görürüz. Tüccarlık yapan Hz. Hatice'yi, ilimle uğraşan Hz. Aişe'yi ve ev hanımı olmayı tercih eden Hz. Fatıma'yı kendi haline bırakmıştır. En güzel kadın özgürlüğü budur" dedi.
Düzce Müftülüğünde kadın öğretici ve öğrencilere yönelik "Değişen Dünyada Kadın Olmak" konulu konferans düzenlendi. Müftülük konferans salonunda düzenlenen programa Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Belgin Konarılı konuşmacı olarak katılım sağladı. Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Konarılı, "Sizi bir tek candan yaratan, kendisiyle mutlu olsun diye ondan da eşini yaratan O'dur." mealindeki ayeti kerimeye işaret ederek, "Kadın ve erkek farklı farklı özelliklere sahiptir. Fakat her ikisi bir diğerinin başka özelliğine hayrandır ve huzur içerisinde hayatlarını devam ettirirler" dedi.

"Biz kadınlar asrısaadet döneminde olduğumuz gibi olacağız"
Asrısaadet dönemi kadınlarından örnekler sunan Konarılı, "Biz kadınlar asrısaadet döneminde olduğumuz gibi olacağız. Biz din adına konuşulan gerçekleri, asrısaadeti ve İslamiyet'i anlayabilmek için Kur'anı Kerim'e, hadisi şerife ve asrısaadet dönemine bakacağız. O dönemlere baktığımızda Hz. Hatice tüccardı, Hz. Aişe en çok hadis rivayet eden, hadis anlatan, erkek sahabelerin çözemediği miras hukukunu, feraizi çözen, ilmihale, İslam hukukuna hakim olan, sosyal hayatta olmayı seven, eğitmen ve öğretmen bir kadındı. Aynı zamanda siyasetin tam merkezinde seçimlere karışan ve yön veren de bir kadındı" ifadelerinde bulundu. Kadın hakları konusunda Hz. Peygamber örnekliğine dikkat çeken Belgin Konarılı, "Peygamber Efendimizin hayatına baktığımızda onun hiçbir kadının fıtratını zorla yönlendirmemiş olduğunu görürüz. Tüccarlık yapan Hz. Hatice'yi kendi haline, ilimle uğraşan Hz. Aişe'yi kendi haline ve ev hanımı olmayı tercih eden Hz. Fatıma'yı da kendi haline bırakmıştır. En güzel kadın özgürlüğü budur" diye konuştu.

"Biz yaşlanırken bilge yaşlı kadın olmak zorundayız"
Belgin Konarılı, ideal kadının özelliklerini sıralayarak sözlerini şöyle tamamladı:
"Yaşlanınca kadın değerden düşmez. Biz hep genç ve güzel kalmak zorunda değiliz. Hep estetik olmak zorunda değiliz. Biz iyi bir insan, iyi bir anne, iyi bir eş olmak zorundayız. İyi bir mümin ve Müslüman kadın olmak zorundayız. Bizi zorunlu kılan şeyler bunlardır. Yaşlandığımızda güzelleşeceğiz diye komikleşmeyelim. Mümin kadının böyle şeylere ihtiyacı yoktur. Biz yaşlanırken bilge yaşlı kadın olmak zorundayız."

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