İftar kardeşliği başlıyor İhtiyaç sahipleri Ramazan’da unutulmayacak

Düzce Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayında Düzce’deki birlik ve beraberliği pekiştirmek adına her gün 500 ihtiyaç sahibi vatandaşa bağışçıların da destekleriyle iftar yemeği ulaştıracak.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, pandemi sürecinden bu yana iftar çadırları yerine ihtiyaç sahibi kişilerin evlerine iftar yemeği dağıtım çalışmasını bu sene de gerçekleştirecek. ‘ İftar Kardeşliği’ sloganıyla yola çıkan Düzce Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla bağışçılar arasında da köprü kurmuş olacak.

İftar çadırının bu sene de hava şartlarından dolayı kurulamayacağının belirtilmesinin ardından evlere servis yapılmasına devam edilmesi yönünde karar alındı. Bunun üzerine harekete geçen Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Ramazan ayında da vatandaşların gönüllerine dokunacak. Ramazan ayında her akşam 500 ihtiyaç sahibi ve evinde yemek yapamayan kişilere iftar öncesinde yemek dağıtımı yapacak olan müdürlük ekipleri, bağışçılardan gelen destek ile daha fazla evde iftar sofrası kurmayı hedefliyor.



Her gün sıcak yemek evlere servis edilecek

Hijyenik şartlar altında hazırlanıp paketlenecek olan iftar yemekleri 4 ekiple birlikte Düzce’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine sıcak olarak dağıtılacak. Öte yandan ‘ İftar Kardeşliği’ projesine destek olmak isteyen bağışçılar istedikleri takdirde yemek dağıtımına katılabilecek ve vatandaşların evlerine de misafir olabilecek.

Düzce Belediyesinin ‘İftar Kardeşliği’ projesinde bağışçı olmak isteyenler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile irtibata geçebilecek.

