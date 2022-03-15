Düzce’de 150 ton soğuk asfalt yollarla buluşuyor

Düzce Belediyesi kar yağışının ardından zarar gören yollarda oluşan çukurları rotmix adı verilen soğuk asfalt çalışması onarıyor. Belediye ekipleri 2 haftalık süreçte 150 ton rotmix malzemesi kullandı.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, bozulan yolların onarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ekiple birlikte çalışma programı yapan Fen İşleri Müdürlüğü, kaldırımlardan yollara, yeni yol açmadan bypass sermeye kadar kentin dört bir yanında izlerini gösteriyor. Kış şartlarının ağır geçmesi ve ağır tonajlı araçlardan dolayı bazı yolların bozulması üzerine hareket eden Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yollarda oluşan çukur ve bozulması soğuk asfalt ve asfalt kırıkları ile dolduruyor. Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü 2 hafta içinde 150 tonluk rotmix (Soğuk Asfalt) malzemesini yollarda kullandı.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yaya güvenliği için kaldırımların bakım onarımını yapmanın yanı sıra yeni kaldırımları da vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor.

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