Karateciler Belediye Başkanı Koloğlu’nu ziyaret etti

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde açılan karate kursuna devam eden sporcular, belediye başkanı Mustafa Koloğlu’nu ziyaret etti.

Cumayeri Belediyespor Kulübü tarafından açılan karate kursu sporcuları Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’nu makamında ziyaret etti. Karate kursu hocası Hüsnü Şentürk, kurs öğrencileri ile velilerinin katıldığı ziyarette Hüsnü Şentürk, başkan Mustafa Koloğlu’na kurs ve sporcular hakkında bilgiler verdi.

Belediye başkanı Koloğlu ziyarette yaptığı açıklamada; sporun gelecek nesillerin sağlıklı olması için vazgeçilmez bir aktivite olduğunu belirterek, kursa devam eden sporcuların gelecekte çok daha başarılı neticeler almış olarak görmek istediğini söyledi. Koloğlu ayrıca; “İlçemizde sporun ve sporcuların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.

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