Öğrenciler için halı dokuma kursu açıldı

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– Düzce’nin Akçakoca ilçesinde öğrencilere yönelik halı dokuma kursu açıldı.

Akçakoca Kız Yurdunda konaklayan öğrenciler için halı dokuma kursu başlatıldı. Öğrenciler; geleneksel halı dokumacılığında cevizden yeşilin tonlarını, soğandan koyu kahve ve turuncunun renklerini, adaçayından sarının tonlarının nasıl elde edildiğini öğrenmesinin ardından halı dokuma çalışmalarına başladı.

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