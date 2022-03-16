Cumayeri'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi

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– Düzce'nin Cumayeri ilçesinde bulunan kurumlarda çalışan personellere, kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi.

Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü tarafından Cumayeri’de bulunan kamu kurumlarında görev yapan personellere yönelik düzenlenen eğitim, Cumayeri Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadeleye farkındalık eğitimi sosyal çalışması Yasemin Yıldız tarafından verildi. Yıldız'ın bilgilendirmesinin ardından çocuk gelişimci Asude Arslan, koruyucu ailenin önemini anlattı.

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