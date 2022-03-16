Düzce’de parklar bakıma alındı

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki çocuk parklarında bakım, onarım ve yenileme çalışması devam ediyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelindeki mevcut parkların bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Park ve yeşil alanlarda sürdürülen sezonluk bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında eskiyen oyun grupları ya yenileriyle değiştiriliyor ya da bakımları yapılıyor. Ayrıca çocukların zarar görmemesi için de zemine kauçuk döşeniyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte en çok kullanılacak alanlardan olan park ve bahçelerin eksiklerinin ve onarımlarının hızlı bir şekilde giderecek.

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