DTSO’nun proje okulu yılın girişimci lisesi oldu

– Düzce Ticaret ve Sanayi Odası proje okulu Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye yılın girişimci meslek lisesi olmaya hak kazandı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) proje okulu olan Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, girişimcilik eğitiminde en iyi okulların ulusal ve Avrupa çapında belirlediği, The Entrepreneurial School Award TES ödülleri 2022 kapsamında, Türkiye "Yılın girişimci Meslek Lisesi olmaya hak kazandı. European Vocational Skills Week kapsamında Düzce Ticaret ve Sanayi Odasının proje okulu olan Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yarışacak.

DTSO’dan yapılan açıklamada “Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölüm Öğretmeni Hayriye Zeynep Özçelik ve öğrencilerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” denildi.

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