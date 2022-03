Başkan Özlü çocuklarla satranç oynadı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Namık Kemal İlkokulu 2D sınıfı öğrencilerini makamında ağırlayarak satranç oynadı. “Satranç sporunun ilimizde gelişmesi için her türlü desteği vereceğim” diyen Özlü Millet Bahçesi'nde satranç alanı oluşturulacağını müjdeledi.

Avrupa’daki öğrencilerin öğrenme ve proje platformunda ‘Eğlenerek Satranç Öğreniyorum’ projesi öğrencileri ve Türkiye Kulüpler Şampiyonası birincisi olan Namık Kemal İlkokulu 2D sınıfı öğrencileri Başkanı Faruk Özlü’yü makamında ziyaret ederek satranç konusundaki desteklerinden dolayı teşekkür etti. Satranç il temsilcisi Kemal Yalçın Can ve sınıf öğretmeni Tuba Eşmekaya ile birlikte Özlü’yü ziyaret eden 10 minik sporcu açık hava satranç alanı oluşturulmasını istedi.

Faruk Özlü Millet Bahçesine açık hava satranç alanı oluşturulması için çalışma başlatacaklarını belirtirken “Düzce’de okullara, mahalle takımlarına ve amatör spor kulüplerine destek olmanın daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Geleceğimiz olan çocuklarımızı her alanda en iyi şekilde yetiştirmeli ve onların yanında olduğumuzu göstermeliyiz. Düzce’nin satranç konusunda büyük potansiyeli var ve biz de Spor Akademisi sporcu taramalarına satranç branşını da ekledik” dedi. Başkan Özlü, Türkiye birincisi satranç sporcularıyla satranç oynamayı da ihmal etmedi.



Düzce’nin ileri gelenleri ile turnuva istediler

‘Eğlenerek Satranç Öğreniyorum’ projesini aktaran il temsilcisi ve öğrenciler, Millet Bahçesine açık hava satranç alanı ve ilin ileri gelenleriyle satranç turnuvası düzenlenmesini istedi. Başkan Özlü ise satranç sporunun gelişmesi için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.