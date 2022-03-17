Kadın hakları konuşuldu

Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ın yönetiminde “Bir Hukukumuz Var!” temalı yaşam semineri başlıklı program gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Konferans Salonu’nda ünlü oyuncu ve sunucu Açelya Akkoyun ile Avukat Afet Gülen Büberci’nin davetli konuşmacı olarak katıldığı programda kadın hakları konusu konuşuldu. Kadın hakları konusunda büyük bir mücadelenin sonucunda önemli bir yol alındığını söyleyen Rektör Çakar, farkında olunmayan hakların ve bunların günlük yaşama yansımalarının, iki değerli konuk tarafından değerlendirileceğini ifade etti.

Programın ilk konuşmacısı Av. Afet Gülen Büberci, 1791 yılında ilk kadın ve yurttaşlık belgesinin imzalandığını ve dünyadaki kadın hakları meselesinin eşit işe eşit ücret talebiyle başladığını söyledi. Sadece Türkiye’de değil, dünyada da 200 yıldır kadınların birey olarak sesini duyurmaya çalıştığına işaret eden Büberci, Anayasa’da belirtildiği üzere aile refahının, kadın erkek eşitliği ile sağlanabileceğine dikkat çekti. Kadınların eşit haklara sahip olabilmesi için temsil güçlerinin artması gerektiği değerlendirmesinde bulunan davetli konuşmacı, bu mücadelenin kadın erkek birlikte kazanılmasının önemi üzerinde durdu.

Evliliğin bir akit olduğunu ve bu akitin sonuçlarının iyi bilinmesi gerektiğini belirten Büberci, evliliklerde kadınların kendi soyadlarını kullanımı ve boşanma sonrası soyadı kullanımı konularında önemli bilgiler paylaştı. Kadın erkek arasındaki eşitsizlik sonucu şiddetin oluştuğunu dillendiren Av. Büberci, hukuksal açısından kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Açelya Akkoyun ise kadın erkek eşitliği konusunda insana odaklanılması gerektiğine vurgu yaparak duyguların, bakış açılarının cinsiyetinin olmadığını ifade etti. Şiddeti sadece kadın üzerine konumlandırmanın da yanlış olacağının altını çizen Akkoyun, hukuksal alanda eşitliğin önemini anlattı. Kadını sadece anne ve şefkat kutsallığına indirgemenin, kadınların bu dünya için verecekleri faydaları yok etmek anlamına geldiğini söyleyen başarılı oyuncu ve sunucu, “Her ilişkide birey olun. Benimle bizim arasındaki iletişim dilini bulmak zorundasınız” diyerek kadın olsun, erkek olsun herkesin kıymetli olduğunu sözlerine ekledi.

Sorucevap bölümüyle interaktif bir şekilde devam eden program, Rektör Nigar Demircan Çakar tarafından davetli konuşmacılar Açelya Akkoyun ile Av. Afet Gülen Büberci’ye plaket takdimiyle sona erdi.

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